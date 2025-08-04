Previous
by natalytry
Утром прекрасные новости: «я уже на работе, но скоро приеду!» Ура! Помчалась в ЛД, ободрала почти все обои в комнате. Приехал, и ремонт закончился)))) Зато прекрасно провели время… Приготовить быстренько вкусный обед, покушать. Я доехала до дома, там тоже приготовила. И куплен GoPro - ура! Теперь подводные съемки выйдут на новый уровень. И до Млкн. Заехали по пути к реке Псекупс, она грязная и мутная. Обратная дорога с Алексеем, пообщались посмеялись. И в Крд. Заехала в ЛисД, вывесила стирку. Домой, тоже разобралть стирку, чилл
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
