Встала в отличном настроении, боже какая вчера была поездка! Все просто идеально прошло, я офигенно перезагрузилась, мозги наконец-то встали на место. А то за последнюю неделю они куда-то убежали))) появилась тревога. Теперь всё отлично супер. Завтрак приготовила, порядки-стирки навела. Разбираю фотографии и видео с поездки, надо всё девочкам отправить. Отправила!!! Все довольные!! До Лисьего Домика, дождаться мастера по газу. -10к и пройденная проверка. Домой, быстро и вкусно приготовить обед. Покушать. И к Кате: делать рекламное видео из вчерашней поездки. Хотели управиться за часок, но ушло 2,5. Победили, довольные! Быстро собралась и до барбера: навели красоту! А потом скатала на фмр за хлебопечкой, и за горшочками керамическими!!! Пришлось поблудить - там навигатор не набирает из-за летного училища. Но все нашла, всех победила, такая молодец!!!! Домой, порядки на кухне, душ и спаааать….