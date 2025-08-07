Previous
by natalytry
Ранний подъём, но долго раскачивалась. Приготовила вкусный завтрак, поела. В ЛисДомик, покрасила вчерашние цветочные горшки. И после звонка поездка в станицу: сегодня подводят воду к новому дому. Съездили купили счётчики с прорабом. Пока ждала, пропылесосила. Домой, попала в ливень, это было неожиданно! Приготовить вкуснейший обед. На Сером за мной, заехать в dns (мне не нравятся эти волосы на переднем экране у ГоПро). Пока сдавать не будем, потому что они отправляют на долгую диагностику. Уже после выходных. И в Мегу – там очень вкусно покушать в Крошке-картошки. Вкусно, но цена завышена.
Домой и выкл
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
