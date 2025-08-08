Ранний подъём, напечь лепешек (хлеб кончился, а вчера не купили). В Лисий Домик, дообдирала в детской со стен обои и выбросила их. До Катюши, пообщались, сделали текст по посещению Сатори, и видео с музыкантом из Горячего ключа. И силы кончились, как-то горизонтально до вечера. Но! Маникюр и педикюр сделала… и пошли с Вовой и Леей гулять вечером, до Нового Города. А потом неожиданное: а поехали на море не завтра утром, а сейчас!!!! Экспресс-сборы. И в путь!!! Приехали в Инал, в глемпинг. Лагерь поставить, к морю спуститься на разведку… Луна огромная. Жизнь восхитительная 🥹🥹🥹