Previous
Next
by natalytry
Photo 1999

Ранний подъём, напечь лепешек (хлеб кончился, а вчера не купили). В Лисий Домик, дообдирала в детской со стен обои и выбросила их. До Катюши, пообщались, сделали текст по посещению Сатори, и видео с музыкантом из Горячего ключа. И силы кончились, как-то горизонтально до вечера. Но! Маникюр и педикюр сделала… и пошли с Вовой и Леей гулять вечером, до Нового Города. А потом неожиданное: а поехали на море не завтра утром, а сейчас!!!! Экспресс-сборы. И в путь!!! Приехали в Инал, в глемпинг. Лагерь поставить, к морю спуститься на разведку… Луна огромная. Жизнь восхитительная 🥹🥹🥹
8th August 2025 8th Aug 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
549% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact