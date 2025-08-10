Вместо косметолога

Previous
Чудесное раннее утро! Сходить на кухню и сделать кофе, и пока пить кофе – быстро собрать лагерь. И к морюшку налегке. Два заплыва, а потом сходить до грязевого бассейна. Нахохоталась, обмазалась. Отмыться море и в машину! Очень быстрая дорога домой. По пути заехать в Хомуты к озеру, в грязь весело заехать. И в город на робот-мойку. Ой как мне понравилось! Домой, обед, стирку включить. И уснуть. Вечером домашние дела, порядки и так далее. А ещё Вова спас котёнка малыша из старого домика. Накормили, закрыли пока в ванной.
