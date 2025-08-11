Блоха уверенно познает мир

Встала, как обычно в последнее время, в не очень ровном настроении. Начала писать утренние страницы, и поняла что нужно написать письмо Человеку. Написала. Отправила. А то никак при личной встрече поговорить не получается. Потом пошли погуляли с Леей до Кубани – ночи прохладные уже, можно возобновлять утренние прогулки. Она снова купалась и каталась в песке. Вернулись, помыла её с помощью Вовы. Приготовила обед. Сделала рекламное короткое видео для Катюши о туре в Сатори. Настроение: высказалась, напряжение внутри нет, но не ровно. В итоге: +50 к. Боже, реву… боже, благодарю тебя за эту жизнь и за людей в моей жизни!!!