Блоха уверенно познает мир by natalytry
Photo 2002

Блоха уверенно познает мир

Встала, как обычно в последнее время, в не очень ровном настроении. Начала писать утренние страницы, и поняла что нужно написать письмо Человеку. Написала. Отправила. А то никак при личной встрече поговорить не получается. Потом пошли погуляли с Леей до Кубани – ночи прохладные уже, можно возобновлять утренние прогулки. Она снова купалась и каталась в песке. Вернулись, помыла её с помощью Вовы. Приготовила обед. Сделала рекламное короткое видео для Катюши о туре в Сатори. Настроение: высказалась, напряжение внутри нет, но не ровно. В итоге: +50 к. Боже, реву… боже, благодарю тебя за эту жизнь и за людей в моей жизни!!!
11th August 2025 11th Aug 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
