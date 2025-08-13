Previous
by natalytry
Подъём в 4:30, за Аленкой и в путь! Приехали в Саратовскую, поздравили Вову с днём рождения, подарили шары и тортики, такой кайф! Столько неожиданных эмоций! Попили какао из кофейни и в обратный путь. Домой, уборка, приготовить вкуснейший чахохбили. И в лисий домик: разбиралась с квитанциями. Частично победила. И наконец-то до конца ободрала обои с помощью воды в распрыскивателе - в детской комнате и пунюшке. Приехало счастье, попили кофе, пообщались. Вечера теперь такие чудесно прохладные немного, кайф!!! Можно выдохнуть!!! Врубила музыку и прокатилась туда-обратно до Белозерного. Уиииии!!!!
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
