Ранний подъем, приготовила завтрак, и сразу приготовила обед. Чудесно пообщалось с моей Женечкой с Катей. В Лисий домик: купить валик с палкой и лоток. Прогрунтовала стены в детской и пунюшке. Съездила разобралась с квитанцией по Комм усл. С Вовой выбрали костюм на вб - шорты и футболка. И с букетом эустомы (купила на рынке у дедулечки) до Кати! Домой, помыла и отсняла Вовин старый велосипед,уборка, дневной короткий сон. Вечером собирались в честь отпуска прогуляться в Бирюльки, а в итоге спасали деток - которые балбесы уехали на велопрогулку аж в Яблоновский, 14 км в одну сторону!!! Обратно уже по темноте без фонариков, без шлемов. Пришлось ехать на машине их забирать, втык дала, всё объяснила. Львята слишком поверили в себя, не продумали ничего.

И вечернее неожиданное: а поехали в Рязанку на подв охоту!!! Конечно да! Быстрые сборы и вперед. Дорога, общение, смех, уют – душа на месте… Проводила на воду, и уснула в машине. Обратный выезд в 4:30