Сегодня замечательный день! Подъём в машине в 04:30, собраться, в Краснодар! По пути сорвать большой вызревший подсолнух, боже какой вкусный!! Прямо-таки экскурс в детство и прошлое. Приехать, позавтракать, уснуть до обеда. И полдня пробездельничать с книгой на диванчике. Потом в душ, нарядиться, и до косметолога Русланы на Витамин. Лоб и межбровка, чудесное общение. Довезла её до дома, пофоткались на закате на сене в полях. Домой через заправку. Вова пол-вечера рассказывал о насыщенной поездке с друзьями мальчишками. Вот это я понимаю, нормальное детство! А не бесконечное сидение у компьютера
