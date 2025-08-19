Ранний подъём, быстро собраться, и в дорогу! КЧР: конечная точка Архыз, поляна Таулу. Пересесть в уазик, трястись весело, но он по пути сломался. Водитель вызвал коллегу, который нас довез до сырзавода - стартовой точки. Я сегодня слабое звено, иду тяжело, самочувствие очень плохое. Возможно, из-за больного живота. Но идем вперёд! Дошли до первой точки отдыха, на озере. Невероятно бирюзовое!!! Чуток передохнуть, приготовить ужин и вкусно поесть, поставить палатки. Сегодня я ночую в новом спальнике, очень тёплом. И это полный кайф! Результат дня: норма по движению выполнена на 400 процентов, пройдено 12 тыс шагов (всего, вроде бы) но!!!! 129 пролетов. Израсходовано (!) 2500ккал. Ааааа!!!