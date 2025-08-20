Озеро Софийское

Подъем, завтрак, собрать лагерь. Дети учатся складывать палатку самостоятельно - давно пора перестать их нянчить. Я еще и гоняю, чтобы мне и Кате помогали. И снова подъемы! И снова красивые места! Мне сегодня полегче, но настроение все равно синусоида. Путь сложный. Но красиво! Это и подкупает. А Вова вообще маленький львенок - прет часто в первых рядах. Красавчик!!! Прошли три Софийских озера, невероятные места!!! Привалы, обеды, пофотографироваться. Катя накупила спорт питания: протеиновые батончики и коктейли, энергетик в капсулах. Оч помогает. Пришли в итоге на озеро Сапожок, поставили лагерь. Был град, а потом еще и дождь. И дождь до утра, даже ужин не стали готовить. Итоги дня: активность превышена в 2 раза, пройдено 10тыс шагов и 40 пролетов. -1600 ккал.