by natalytry
Photo 2012

Рано утром встала, выспалась! Холодильник пустой, поэтому в магазин за минимальным набором продуктов. Такое удовольствие уйти по тёплому раннему любимому городу, обожаю. Вкусно завтрак приготовила, и с обзвоном мамы, моих девочек – пошла гулять с собакой. Дошли до Кубани, наплюхалась, потом домой, отмыла её. Разобрали машину, разобрали рюкзаки. Хотела днём поспать, но не получается, шарашит АЭС. В магазин: Катиной дочке подарок – подарочной сертификат в Читай-город, и Катюше набор вкусняшек в благодарность за то, что ухаживали за нашим зверьем. И в Додо: вкуснейший молочный коктейль и пиццу. Кате подарки подарила, и поработали ещё, анонс на несколько поездок сделали. Без сил домой, перекусила вкусняшками из KFC – мальчишки ездили, привезли. И отдыхать
23rd August 2025 23rd Aug 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
