Photo 2014

Подъем в 4, в ЛД. Хотела начать клеить обои, позавтракала и передумала. Инета с вечера в городе нет. Сил тоже. Вернулась. Мдээээээ. Улеглась в кабинете, кошка залезла под бок, уснула с ней на часик. Потом приготовить завтрак. Маникюр яркий сделать. Душ, собраться и к парикмахеру Ангелине (по рекомендации Кати) - замечательно постригли! И длину оставила, и стрижку освежила. Довольна! Заехала на робот-мойку, еще и машинка чистая. За продуктами, обед приготовила. Мамин билет на жд вернула и купила другой. Ваньке сделала договор. Чуть передохнуть, в домик, потом в школу - там начать ремонт в классе. Долго и упорно, домой душ и выкл.
25th August 2025 25th Aug 25

Photo Details

