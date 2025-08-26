Сегодня выспалась, ура! Завтрак приготовила и в ЛД: помыла в детской полы, клей навела, собралась клеить обои - и вспомнила, что не дошпаклевала. Развела шпаклевку, нанесла нужные слои. Намного лучше! Завтра еще слой нанести в углу, и через сутки как высохнет - можно клеить! И пошла клеить в пунюшке. Наклеила почти все, кроме правой стены - там зашкурить надо. Домой, обед приготовила, чуть отдыха. В Лисий домик, важное видео для кота. И снова в школу: доделать ремонт в классе. Покрасили стены, потолок, помыли полы. Устали очень. Домой душ и выкл