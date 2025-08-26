Previous
Next
by natalytry
Photo 2011

Сегодня выспалась, ура! Завтрак приготовила и в ЛД: помыла в детской полы, клей навела, собралась клеить обои - и вспомнила, что не дошпаклевала. Развела шпаклевку, нанесла нужные слои. Намного лучше! Завтра еще слой нанести в углу, и через сутки как высохнет - можно клеить! И пошла клеить в пунюшке. Наклеила почти все, кроме правой стены - там зашкурить надо. Домой, обед приготовила, чуть отдыха. В Лисий домик, важное видео для кота. И снова в школу: доделать ремонт в классе. Покрасили стены, потолок, помыли полы. Устали очень. Домой душ и выкл
26th August 2025 26th Aug 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
551% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact