Подъем, завтрак. С Леей гулять: чудесной получилось прогулка: сначала на реке с Фрэнклином, потом по Юбику с Бенджи. Лена оказалась родом с Кемерово, вот это прикольно! Долго общались. Домой, шила-ремонтировала вещи. В Лисий Домик, еще наложила слой - подшпаклевать угол. И сходить купила полосочки для зашкуривания и держатель для них. Зашкурить. Домой. Полежать перезагрузиться… и Катюша заехала - мы помчали со Светой из Ставрополя в парк Краснодар. Замечательная прогулка по вечернему Парку Облаков, посетили новые локации Фонтан Любви и Кроличья Нора. Вкусный перекус, чудесное общение, и домой!