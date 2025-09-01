Ночью спала плохо, вертолёты над нами летали опять. Рано встала, приготовила кашку, вкусные бутерброды. Позавтракала, проверила форму школьников, отправила их. Сама в Лисий домик: забрала ВБ. Пришла машина, собрала её и попробовала в работе. Кайф! А ещё забрала ботфорты, красивущие - как предыдущие, но те уже износились (выкинула). Купила вкусные хычины и домой. Хотела отдохнуть, но не получается - шарашит. Собралась и снова в ЛД: шпаклевала. А ещё посадила два хлорофитума. И импровизация- с Аленкой прогулка по дендрарию! Пообщались, посплетничали.

Сняла покрытия с ногтей, сделала педикюр. И волосы покрасила.

Душ и выкл.