by natalytry
Утром приготовила завтрак, узнала что колонна уже выехала, и в Лисий Домик!!! Еще один слой шпаклевки 🤣🤣уже не смешно. Но хочется ровнее и ровнее. И в пунюшке правую стену тоже выровняла. Домой, приготовить обед, во дворе убраться - яблоки паданцы прибрать. Маникюр яркое покрытие. И до Кати: сегодня продуктивно поработали! Две заявки на создание сайта и помощь в продвижении. Опросник насчет гор. Планы на мамин приезд- состыковать с планами на путешествия. Снова в Домик, ииии… дождалась долгожданного!!!! Уииииии!!!! Боже, и жизнь сразу заиграла новыми красками 🥹🥹🥹🥹
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
