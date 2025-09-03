Вкусный завтрак, заполнить сыну заявления всякие в школу, собраться и в СнК.

Там забрать лодку - отвезем ее в Астрахань.

Вкусный перекус в кофейне и в Крд!

ЛисДом, время вместе, потом пицца вкусная! И я в шоке - зашпаклевал мои косяки сразу в идеал. В общем, лучше б не лезла - столько времени потратила на поскребушки, а тут ррраз и готово!!! Невероятно круто!!!

Если завтра просохнет, то и обои наклею!

Вечером диверсия: привезла огромное зеркало, затащила с таким трудом, но помогла соседка школьница. Отблагодарила вкусняшками!

И вечерний чилл…