Вкусный завтрак, заполнить сыну заявления всякие в школу, собраться и в СнК.
Там забрать лодку - отвезем ее в Астрахань.
Вкусный перекус в кофейне и в Крд!
ЛисДом, время вместе, потом пицца вкусная! И я в шоке - зашпаклевал мои косяки сразу в идеал. В общем, лучше б не лезла - столько времени потратила на поскребушки, а тут ррраз и готово!!! Невероятно круто!!!
Если завтра просохнет, то и обои наклею!
Вечером диверсия: привезла огромное зеркало, затащила с таким трудом, но помогла соседка школьница. Отблагодарила вкусняшками!
И вечерний чилл…