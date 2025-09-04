Previous
by natalytry
Ранний подъем, завтрак и на прогулку с басями. До Кубани, девочки накупались и набегались. И Инна с Бенджи присоединились. Нагуляться, домой. В машине внутри навести порядок, и пластик наполировать. Серый за мной, и по делам. Сначала мфц по квартире в СнК - предварительно перенесена встреча на пн. Потом Сзн - сдала трехмесячный отчет. Потом вкусно покушать в ЛаВаш и оставить машину, и пешком через мост до Жени Гидромания. Обратно пешочком, жааарко… в Лисий Домик, прикрутить полотенцесушитель и держатель для тб. И домой. Ужин приготовила, порядки и стирка.
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
