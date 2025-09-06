Previous
Абрау-Дюрсо by natalytry
Photo 2067

Абрау-Дюрсо

Сегодня была супер-поездка с Катюшей. Утром я в квартире пошила зелёные наволочки для подушки для балкона. Приехала Катюша, мы с ней прям на парковке у дома покушали вкусный шашлык вчерашний. И в путь! Хохотали, балдели, останавливаюсь где хотели. Заехали в красивейший храм в Новоукраинском, там классная территория вокруг, кучу фоток наделали. И иолько к четырём доехали до Абрау. Там арт базар, сбор информации, красивости всякие. Прогулка по озеру, мимо завода, пр. Попали на выступление мексиканских певцов. Потанцевали. И поехали в Краснодар! Но по пути развернулись, заехали в соседнее село к морю, там на берегу съели арбуз… И в путь домой! Жизнь, какая же ты потрясающая !!!
6th September 2025 6th Sep 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
