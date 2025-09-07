Новый жилец! 😍

Ранний подъем, я совсем не выспалась. Сонная скидывала видео с GoPro, надо почистить память. Приготовила завтрак. Быстро собралась и в ЛисДом. Сегодня чудесная встреча перед поездкой, уезжает на море. Забыла кофр от камеры у Кати в машине: быстро собрались, заехали, забрали его. Домой, домашние дела. Снова в ЛД, обшила большую подушку зелёным мехом. Несколько стирок. Зашкурила стены. Загрунтовала стену в пунюшке. И наконец-то наклеила обои на эту правую стену!!! Урааа!!! И краску заколеровала, пол в пунюшке покрасила в серый. Случайно купила Фикус Эластика!! Большой, около метра. Попозже докрасила пол. Пересадила фикус. И домой.