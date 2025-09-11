Новые сапожки, будем гулять с Леей по осенней грязи!

Подъём, вкусный завтрак. К Кате: сделали несколько анонсов. Потом в ЛД. По мелочи поделала всякое, а потом узнала что маму положили в больницу, в кардиологию. И началось: обзванивала знакомых, хочу чтобы она лечилась не в Павловске. Созвоны, обсуждения, переживания. Моя Катя сделала пару звонков, Любаша. Ждём завтра результаты всех анализов, и решение врачей. Доехала до Ленты, купила Вове новые брюки на физру, комплект тарелочек белых в ЛД. Забрать мусорное ведро для ванной, очень нравится! Домой, покушать. Очень переживаю и жду завтра. Чуть-чуть отдохнула, но внутри большая тревога, поэтому надо работать, трудиться физически. Дома навела порядки, разобрала стирки, и так далее. Поехала в Лис домик, там тоже - наушники в уши, и под аудиокнигу: переставить мебель, новый диван поставить на место, перемыть всё, пропылесосить. Отмыла швы на плитке в ванной. И домой: душ, скраб, спать…