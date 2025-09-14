Previous
by natalytry
Супер день! Очень ранний подъём, в пять. Позавтракала и в путь: через Лисий домик в станицу. Поехала по новому открытому пути, почтовый тракт. Музон, газ в пол, настроение огонь! Отвезла ненужный большой таз, ковёр из детской. Там собрала фундука большой мешок, собрала персики, яблоки. Чуть-чуть навела порядки, и в обратный путь. Забрала фикус Бенджамина и кактус в районе Леруа на Покрышкина, они чудесные! Приехала в домик, цветы посадила, на любимом диванчике повалялась. Купить полуфабрикатов. Забрать с почты посылку. Дома сушить в духовке фундука несколько порций, уборка, стирка, большие сборы в поездку. Волосы красить.
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
