Большое путешествие в Астрахань

Подъём в 3, быстро сделать маникюр, позавтракать, погрузить вещи в Серого, и в путь! Настроение какое-то средненькое, самочувствие сонное. Под аудиокнигу засыпала три раза, капец! Выехали из Краснодарского края, через Старопольский край, в Калмыкии в Элисте остановка. Там прогулка по буддистскому храму - самому большому в ЮФО. Красота: и территория, и внутри храма. Прогулялись по территории, вовнутрь зашли. Сувениры всякие купили. И вкусно-превкусно поесть в кафе Калмыцкая кухня. Бёрики (калмыцкие пельмешки) ммммм как вкусно!!! И поехали дальше. Степь-да-степь пустая, без деревьев, поля не не обрабатываются, потому что большие проблемы с водой. Приехали в Астрахань, и сразу на берег притока Волги, на базу отдыха. Разгрузиться, заселиться, перекусить и отдыхать!