Сентябрьская роскошь: последние осенние лотосы в Астрахани by natalytry
Photo 2078

Сентябрьская роскошь: последние осенние лотосы в Астрахани

Супер день! Очень ранний подъём, надели гидрокостюмы, собрались, дождались егеря на лодке, и помчались! Боже, сколько красоты! Оказывается, астраханские развалы – это очень мелко, это не больше метр глубины. Плавали там, столько рыбы! Столько маленьких рыбёшек, такая красота! Много птиц: бакланы, чайки, цапли, лебеди. Очень долго плавали, в красивые места заезжали. Не очень продуктивно в плане улова, но эмоций положительных очень много!
Вернулись ближе к вечеру, покушали, отдыхать. Я изучала список Документов для возврата авиабилетов по причине болезни для мамы. Подавала запросы.
А ещё чуть позже вечером, мне стало плохо, потому что остыла сильно. Милый укутал меня в одеялко, обложил бутылками с горячей водой, съездил в магазин купил три пакета вкусняшек.. боже, как же я его люблю…
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
