Астраханский Кремль

Сегодня очень, очень, очень насыщенный день. С утра вкуснейший завтрак (оказалось, он включён в проживание, я и не знала). Собрались и в путь! Астраханский Кремль, музеи там же, инсталляции, прогулки, пыточная, поднимались до верхних этажей. Очень понравилось! Я археология, и история, и виды фантастические! Потом поехали до товарища моего милого, до Димы. Там прикупили ещё рыбки. Чудесно пообщались, и поехали в классный ресторан «Щука». Боже, как там было вкусно! Особенно поразил борщ с жареными карасями. И интерьер очень красивый, и подача блюд классная, и вкусно невероятно!!!

Погуляли по набережной Волги, потом заехали на местный базар, полюбовались огромными рыбинами, купили несколько. Потом для кума забрали деталь для станка. Заехали в разрекламированный магазин, купили вкусный пирог. И счастливые - в отель…

Завтра ранний подъём и выезд домой