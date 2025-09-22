Previous
by natalytry
Утро дерганая, нервная. Фыркала и сердилась. Но дела делала: стирка-уборка, готовка, фотографии со вчерашнего дня обработала. Приехал, поговорили, прогулялись, успокоилась… (успокоил?..) до мфц, по квартире в Славянске выяснить кадастровый номер. Завтра надо ехать к нотариусу. До дома, приготовила обед, сделала видео для одной из компаний и вчерашней поездки. Скинула фотографии туристам, первое видео. Пошла шикарная обратная связь!!! Настроение сразу вверх!!! Снова приехал за мной, скатали отдали в ремонт мотор для лодки. Остальные планы отменились и перенеслись. До Лисьей норки, очень вкусно покушать уху из астраханской рыбы… мммм!!! Поваляться. Я к Кате, поработали ударно!!! Видео рекламное сделать, корректировки учесть. Света креветки варила, мы работали)))
