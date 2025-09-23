Previous
by natalytry
Подъём в пять, завтрак, уборка, стирка. Прогулялась чудесно по дендрарию, свежий воздух, чуть-чуть осенняя прохлада, такая красота! Домой, быстро собраться, и в Славянск на Сером. Но сначала заехали к Кате: яблочки, виноград, орехи – дары осени. Настроение огонь, самочувствие огонь, общение чудесное! По пути заехать в Джумайловку - там не прозрачная вода. Значит, завтра на Рязанку. До Славянска до нотариуса, информацию передать. Вкусно покушать в кафе. И сюрприз: едем в Темрюк! Там музей военной техники под открытым небом. С интересным комментариями, рассказами. Супер!!!! очень довольна! По платнику домой. Чуть-чуть отдохнула, и в Лисий домик. Там собрала всё для завтрашней поездки на озеро. Через продуктовый - домой.
