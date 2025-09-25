Ранний подъём в 05:30, завтрак приготовила, порядки навела. Прогулка по нашему району. Осень потихоньку крадется, так красиво… Забежала к Кате, тоже прогулялись, обсудили дела. С сыном съездили в Атаман, купили канцелярию, пилотки для казачьего класса. С Катюшей нашли комнатные цветы, разделили по-братски и забрали себе. В Лисий домик, а там меня уже ждут. Шикарно просто провели время вместе. И уснуть. И проснуться, в магазин, и приготовить, и покушать вкусно. Я посадила цветы новые. С Вовой скатали сдали на Авито материнскую плату. И очень, очень, очень важный вечер: сегодня был большой серьезный разговор дома. Тяжелый, долгий. И теперь я переезжаю.