Супер супер супер день! Сегодня столько всего интересного!!

Милый приехал, забрал меня. Заехали на Старобжегокайские озёра, посмотрели прозрачность воды.

А потом сюрприз – встреча с кумом, он взял своих деток, и мы поехали на гору Собербаш! Сначала высоко подняться на машинах по бездорожью на смотровую, и сходить к могиле пилотов. Потом спустились с горы, скатали к дольмену. А потом начался краш-тест))) стоооолько грязи, стооолько луж!!! наши машинки красоюавчики, а водители – выше всех похвал!!!

Накатались, накайфовались, пикник в лесу устроили. И мы поехали в Береговое – нас ждёт Падре в гости. Встретил нас, заселил в номер, накормил ужином вкусным. Прокатиться до моря, посмотреть воду, и отдыхать.