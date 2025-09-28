Ранний подъём. Собраться, и в Бетту. Там все снарягу притащить к берегу моря, а на море… волна! В итоге развернуться, снарягу унести. Вернуться к морю, сесть на берегу, сделать прикольное видео со вчерашней поездки по грязищи на машинах. И обратно в гостевой дом. Там вкуснейший оладушки от Падре! Чудесное общение, сборы, и в обратный путь! Заехать в Саратовскую, в попытках найти грязь - покататься вдоль Псекупса. Там нарвать букетище сиреневых цветов. И домой! В домике на любимый диванчик, чуть не выключилась… кое-как подняла себя, доехала до Кати, подарила ей половину от моего огромного букета. Домой, домашние дела, ужин и тд. И с Катей поехали провожать на жд вокзал Свету - замечательно проводили! Домой. Выкл.