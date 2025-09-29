Previous
Next
by natalytry
Photo 2054

Ранний подъем, завтрак и сборы! В Лисий домик. Дождалась любимого, поехали помыли машину на роботе-мойке. Были нескучные 15 минут))) в домик, диван наконец-то нормально собрать. Проверить его и прям надолго выключиться… Домой, выкл
29th September 2025 29th Sep 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
563% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact