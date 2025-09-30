Ранний подъём, в 04:30. Завтрак, собраться, и в Лисий домик. Там пересадила цветы, как красиво теперь смотрятся фикусы новые в высоких горшках! Дождалась любимого, он починил дверь на балконе: теперь хорошо закрывается, и уплотнителем прогрелся. Болтали, общались, кофе пили, обсуждали всякое, и подняли тему полётов с парашютом (у него больше ста, а мне запрещает - из-за травмы колена), и я между делом сказала, что мне бы как-нибудь с тарзанки прыгнуть, и можно на лет пять успокоиться насчёт подобного бешеного адреналина. А он неожиданно устроил мне сюрприз! Мы куда-то поехали, и это оказалось полёт в аэротрубе! Аж 10 минут! Боже! Сколько эмоций! Было четыре подхода, был видеограф, у меня до сих пор болят все мышцы. Меня даже похвалили – сказали, что как будто летаю не впервые. Эмоции зашкаливают, настроение огнище!!! Пищала, кричала, а уж когда вылеты начались с инструктором- это что-то нереальное!!! такой кайф!

Потом в Леруа, сдать лишний рулон обоев, накупить лаки краски и всякие мелочи!! По пути ехали, общались с кумом. Случайно выяснили, что Алёна уже с работы ушла. Звоню: ты где? Оказывается, она чуть сзади едет на маршрутке. Дождались её, к нам на кофе пригласили, через пекарню со вкусной продукцией. Чудесно пообщались!!! И уютно на любимом диване выключились)))) Потом сделал светильник в ванной!!! И счастливые по домам. Ужин приготовила. До Кати с Леей: встретили деток со школы. Я осталась у Кати, чуток поработали.

Домой, душ, выкл