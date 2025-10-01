Неожиданный сюрприз от машиностроительного корпуса
Подъем 5:30, завтрак. Пока с солнечной болтали - тоже захотелось прогулки. Собралась, отлично прогулялась по территории сельхоза. Настроение огонь! Домой, и тут милый пишет (он сегодня по столярным делам) - мол, надо деревянные планки в арке перемерить. Встретились, измерили, наобнимались! Настроение еще лучше.
Днем до домика, там порядки чуток. Забрать мультитул в школе!
До Кати, сделать анонс на выходные на поездку в Абрау.
И дома чилл без сил…
Ворвалась в ИИ и оживление фото с Алисой: полвечера пробездельничала.
Душ и спать пораньше