Previous
Неожиданный сюрприз от машиностроительного корпуса by natalytry
Photo 2056

Неожиданный сюрприз от машиностроительного корпуса

Подъем 5:30, завтрак. Пока с солнечной болтали - тоже захотелось прогулки. Собралась, отлично прогулялась по территории сельхоза. Настроение огонь! Домой, и тут милый пишет (он сегодня по столярным делам) - мол, надо деревянные планки в арке перемерить. Встретились, измерили, наобнимались! Настроение еще лучше.
Днем до домика, там порядки чуток. Забрать мультитул в школе!
До Кати, сделать анонс на выходные на поездку в Абрау.
И дома чилл без сил…
Ворвалась в ИИ и оживление фото с Алисой: полвечера пробездельничала.
Душ и спать пораньше
1st October 2025 1st Oct 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
563% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact