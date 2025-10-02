Просто восхитительный супер день! Сегодня мы с Катей поехали на разведку в даховскую, создаем новый тур-маршрут. Останавливались пить кофе, фотографировались хохотали в полях, заходили в планетарий, в музей ретро автомобилей, познакомились с организаторами джипинга до водопадов, дошли до канатки с разведкой. А потом попали в удивительное место – музей чудес, где больше 1000 экспонатов, оживлённые деревья и так далее. Весело, с кайфом, в шикарном настроении! Чудо моё Катюшка, спасибо что ты есть!!