Полосатое небо

Очередной ранний подъем в 5:30. Завтрак, сборы, в Серого - и в СнК, забрать у нотариуса окончательные документы на квартиру. Сил маловато. Поэтому в Домовой за инструментом в Норку, и обратно в КРД. А! Еще неожиданно вкусный обед в пельменной на автовокзале 🤭🤭очень вкусно!!! И интерьер стильный. Сына забрала (он приболел сегодня и не пошел в школу) и поехали в станицу - наконец-то мелкого с прошедшим др поздравим!!! Приехали, покушали в кафе, купили в подарок машинку на р/у. И поздравлять! Посидели, пообщались, брат приехал. И через Фурманова - в КРД. Пробки 9 баллов. И пакость дня: похоже, и я тоже заболеваю(((((