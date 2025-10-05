Previous
Погода в настроение by natalytry
Погода в настроение

Подъём снова ранний, в пять. Настроение лютая тигрица. УС и «пылесос» – не помогает. Приготовила завтрак, порядки навела, покрасила волосы, сделала прозрачный маникюр и поехала в домик. Выложила вещи, навела в машине в порядке, и на автомойку. Намыла и пошел дождь))) ну супер. Вернулась домой, и снова тяжелейший разговор, часть 2. С новыми обстоятельствами открывшимися. Ох как меня накрыло… Ох как белое пальто не смогла удержать… побег в норку. ДжимУолкер. Сон. Общение с подругами. Пешком вернулась. Снова разговоры.
5th October 2025 5th Oct 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
