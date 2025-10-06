Previous
by natalytry
Подъем в 4-30. Завтрак и пешком в квартиру! Машину ж вчера оставила. А там наводила порядки. Супер!! Все получилось!!! А потом приехал любимый… и все встало в душе на свои места… утешил, поговорил… и еще!!! Прикрепил на балконе столик! И в ванной поменял светильник!!!! Потом сгоняли в Леруа за рейками. Потом на разведку на озеро в Хомуты. Уделались в грязи)))) на автомойку, отмыть поросенка. Меня домой. А дальше как-то мутно и малопродуктивно. И так тоже бывает… Вечером уютно с сыном общались валялись.
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
