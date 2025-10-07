I

Очень ранний подъём, в очередной раз. Сначала в 4:30, но час еще заставила себя поспать. Завтрак и в квартиру. Навела очередные оптимизационные порядки. Квартира готова к знакомству! И за Вовой. Приехали, подарила ему ключи с бантиком, он очень удивился. Хорошо поговорили, я думала будет всё хуже. В ближайшее время будем переезжать. Настроение ракета!!! Потихоньку перевожу вещи. Приехал любимый. И в мфц довезли документы по его квартире. А я сегодня документы не подала на прописку, т.к. не все привезла с собой. Вернуться в домик, общаться с девочками. Вернуться в дом. До Кати пешком, они с Мишей пришли и забрали обрезок профлиста - у них забор кто-то зацепил на углу. И чилльный вечер