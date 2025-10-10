Подъём, вкусный завтрак. Собрала вещи для переезда в машину. Ещё рейса три точно будет. Подняла все вещи, частично разобрала. В Сзн скатать переделать отчёт. Приехал специалист из Билайна, провели Wi-Fi. Ура! Разбирала дальше вещи. Вернулась, переоделась, и с Катей забрали детей и классного руководителя со школы, и отвезли их в театр Драмы. Сегодня постановка «Маскарад» по Лермонтову. Мы с Катей пешком до Уни-пиццы: вкусная пицца, чай с облепихой. Вернулись в машину, чудесно пообщались, дождались деток. Дети шумные, довольные! Под музыку и песни домой. Душ и спать.