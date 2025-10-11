Previous
by natalytry
Встала, покушала. И с Леей на большую прогулку! Замечательно прогулялись, на улице грязные и мокро, но такой свежий чистый воздух! Снова собираю вещи, снова перевожу в Норку. Снова навожу порядки, все раскладываю в квартире. Пока бардак, конечно. Скатала в ювелирный магазин, оценила ненужные мне золотые ювелирные изделия. Как паспорт из МФЦ заберу – так сдам. За мяском сгоняла, вкусный ужин приготовила!!! Ежики и пюре)))) дождалась, наобнимала, накормила. До Кати - чуток поработали. В душ и спать…
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
