by natalytry
Photo 2066

Подъём, планы на день составить, и вперёд! Скатала в посёлок Российский – там забрала напольную вешалку для одежды (пока шкафа нет у Вовы, будет в его комнате стоять). Заехала в Бауцентр, накупила всякого по мелочи. Заехала перекусила в тори рамен. Всё, больше там кушать не буду - раньше было намного вкуснее, теперь нет. До Кати, продуктивно поработали. Вернулась домой, приготовила ужин. В норку, отвезла вешалку, помыла с солью. Обсуждали с бывшим мужем поездку сына на осенние каникулы на Алтай. Все согласовали, будем брать билеты на самолет. Купил билет, Вова летит 25.10.
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
