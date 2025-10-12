Подъём, планы на день составить, и вперёд! Скатала в посёлок Российский – там забрала напольную вешалку для одежды (пока шкафа нет у Вовы, будет в его комнате стоять). Заехала в Бауцентр, накупила всякого по мелочи. Заехала перекусила в тори рамен. Всё, больше там кушать не буду - раньше было намного вкуснее, теперь нет. До Кати, продуктивно поработали. Вернулась домой, приготовила ужин. В норку, отвезла вешалку, помыла с солью. Обсуждали с бывшим мужем поездку сына на осенние каникулы на Алтай. Все согласовали, будем брать билеты на самолет. Купил билет, Вова летит 25.10.