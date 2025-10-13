Previous
by natalytry
Photo 2067

Ранний подъём, завтрак, и в норку. Дождалась любимого. Поехали на витамин забрали телевизор. Занесли в норку. Свозил меня в садовый центр, показал обезьянок игрунок (второе название мармазетки): какие же они милые!!! И поехали за диваном на чекистов. Забрали диван, занесли в квартиру. Пока я готовила обед, милый повесил телевизор. Пообедали, включили, повалялись над диванчике. Вернулась в дом. Сделала видео на завтрашнюю годовщину - долго и упорно. Обалдеть, сколько всего за год произошло 🥹🥹🥹🥹Боже, что за день🥹🥹🥹🥹🥹
13th October 2025 13th Oct 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
