Любуюсь, день второй

Супер день! Завтрак приготовила, собралась, в норку. Так порядки навела, любимого дождалась. Поехали в МФЦ, он забрал документы на квартиру, а я документы с пропиской. Ура! Потом в Леруа, купили всякое для вытяжки кухонной, плюс ковролин для детской. Заехали в ремонт фотоаппаратов, сдали моц - флэшки не видит. Надеюсь, быстро починят. В квартиру: старую вытяжку демонтировал, новую поставил! Она оооочень клевая! Дверь в детской комнате, которая зацеплялась за напольное покрытие, снял с петель, обрезал циркуляркоц лишнее. Ковролин в детскую уложил, лишнее обрезал, завтра купим плинтуса, будет красотища! Собрал диванчик в детской комнате. Чуток поваляться под телевизор и разъехаться. Вечер, как обычно, чилльный.

Господибожемой, что ты за волшебник, как же мне повезло с тобой