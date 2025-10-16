Previous
Единственное фото этого дня by natalytry
Единственное фото этого дня

Ранний подъём, в квартиру. Уборка.
Приехал любимый, и поехали. Сначала к Косте в гости, потом в бауцентр - купили плинтуса и пр комплектующие.
Вернулись, покушали, и чилл до вечера… с обнимашками, сериалом, и вкусностями. Жизнь, ты чудо!
16th October 2025 16th Oct 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
Photo Details

