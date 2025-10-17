Посвящение в казачата

Супер день! Утром Вове нагладила, подготовила форму - у них сегодня праздник, посвящение в казачата. И неожиданное - пока я тут рубашки глажу, милый плинтуса в детской уже делает!!! Уиии!!! Полетела!!! Поставила хлебушек, замариновала мяско на ужин. Собралась нарядилась, и к сыну на посвящение. Очень понравилось!! Был казак-наставник, был священник, дети пели и танцевали! Чудесно! Вернулась в норку, и мы помчались в Мегу: мне покупать в интимисими тонкий джемпер. Не понравилось((( еще полазили по магазинам - ничего не понравилось. Милый смеется, мол со мной выгодно ходить по тц))) ну это не касается строительных и интерьерных магазинов - там я прям дороговатая)))) позвонили с ремонта фап - 8,5к. Эх. Будем делать, а что поделать. В норку, быстро приготовить ужин и вкусно при свечах покушать. Потом я за фотоаппаратом. Потом за сыном и в станицу - у братика сегодня др! 42 года мальчишке))) четверо детей, машины, дом и умничка красавчик. Уютно посидели, душевно пообщались. Заказала ему какие-то токовые клещи, придут через три дня. Уютно душевно посидели, и на Фурманова. Там прям дом остыл, Вову укрыла тремя одеялами, конвектор включила.

Запустила газовое отопление, но прогрелся дом только к утру.