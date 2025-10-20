Ранний подъём в шесть. Домашние дела, решила поставить хлеб, а дрожжей нет. Сбегала в магазин, хлебушек поставила. Приехал любимый, прикрепил новое зеркало в прихожей, установил консоль на обувницу. Рыбку линя, что поймал позавчера, почистил и пожарил. А я приготовила вкусный супчик. Линь получился очень вкусный! Прекрасно провели время вместе. Даже успели поспать полчасика днём. И к нему на работу скатали, буквально туда-обратно. Приехала на дачи, с сыном поговорили. Он немного в отрицание ситуации пошел. Умный мальчик растет, очень, умеет вопросы правильные задавать. Но поговорила, убедила, победила. До Кати, поработали.