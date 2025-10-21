Новая жизнь начинается! В добрый путь! У нас все будет хорошо!!!!

Ранний подъем. Позавтракала и улеглась снова. Настроение неровное, хаос как снаружи, так и внутри. Продуктивное общение с подругой Женечкой как-то быстро скорректировало настроение!!! И пошла снова убирать-разбирать. С Вовой вещи собирали, машину загрузили. Он уже в принятии ситуации, спасибо ему за это. Днем снова уборки. Скатала купила сушилку для белья. Мисе лоток, наполнитель, миски, корм. Посылки с вб. Милый привез мне грибов пакетище!!! Специально ездил в поля, ну что за милотаааа)))) Вова со школы приехал, оставшиеся вещи собрали. И с богом! Поехали! В суши бар закатила, вкууусно поели. И перетаскать все вещи в квартиру. Частично разложили, душ и спать.