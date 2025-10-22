Вид из окна

Утром ранний подъём, блинчиков вкусных напекла. Сходили с сыном купили варёной сгущенки и прочие вкусности. Много стирки, приводила вещи сына в порядок, отремонтировала рюкзак. Отвезла в школу. Днём приходили слесари, потихоньку запускают тепло в батареи. Приготовила вкуснейший супчик. Снова много порядков наводить. Перед окончанием уроков у детей увиделись с Катей, оставили машиной прогулялись по Дендрарию. Вову забрала, домой. Уютно поужинали. Кошка напакостила на диван, не может понять что делать. Воспитываю. Вечером повалялись, посмотрели немного кино. Душ и отдыха. На душе тишина и покой, какое счастье!