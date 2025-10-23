Ранний подъём, Вову тоже подняла. Приготовила завтрак и отвезла его на дачи - он забрал велик и поехал с одноклассниками за грибами с утра пораньше. В итоге грибов не привёз, но сам факт поездки порадовал))) днём снова стирки, уборка, прочие домашние дела. Съездила в Территорию зрения, хотела починить сломавшуюся очки. Но они предложили заменить оправу на новую – и мне повезло! Оправа у меня была раньше чёрная с красной внутренней частью, а теперь черная с рыжей внутренней частью! Это супер! Пересеклись с Катей, поехали сдали документы на Сормовскую по продвижению по VK. Пыталась сделать логотип фирмы, но что-то не получилось. Покушали вкусно в столовой, забыла там рюкзак. Вернулись, забрали, отблагодарили вкусняшками. Домой, грибочки что мне позавчера с полигона привезли, пожарила, и с картошечкой! Очень вкусно!!! сгоняли с сыном сдали на авито его материнскую плату, набрали бутыль 19л воды, вместе подняли. И смотрели вторую часть фильма Джон Уик. Уют и Идиллия. Боже, спасибо за эту жизнь…